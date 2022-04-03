شَهدت مدارس سراة عبيدة حضوراً مميزاً لطلابها وطالباتها وهم يخوضون تجربةً جديدة بالدراسة في شهر رمضان وذلك بعد توقفها 14 عاماً، حيثُ انتظم أكثر من 19 ألف طالب وطالبة في حصصهم الدراسية بهمة ونشاط وعزيمة وشغف ورغبة في خوض هذه التجربة، باعتبار أن الدراسة في شهر رمضان كبقية أيام العام الدراسي.

ووقف مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي ميدانيّاً على عدد من المدارس استهلها بمتوسطة ابن خلدون، ثم ابتدائية عبادة بن الصامت، حيث تَجَول في القاعات الدراسية، واطمأن على سير العملية التعليمية وفق الخطط الدراسية، وشارك الطلاب حصصهم الدراسية واستمع لمشاركاتهم في الأنشطة المتنوعة وسط حضور وتفاعل مُميز.

وأثنى على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وعلى الهمم العالية والبداية المميزة والانطلاقة الجادة والجهود التنظيمية والفنية الرائعة، مؤكدًا أن نسبة الحضور والانضباط مع أول يوم دراسي بشهر رمضان المبارك، وفقًا للرصد الميداني، كانت عالية جداً ومطمئنة؛ مضيفًا أن القيادات التعليمية والإشرافية تتواجد في الميدان بشكل مستمر لتقديم الدعم والمساندة للمدارس، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.