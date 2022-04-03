افتتحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مدرسة الفارس العالمية بمحافظة العلا، وذلك تفعيلاً للشراكة التي وقعتها الهيئة مع المدارس، التي تمتد لعشرين عاماً، ضمن خطوات تنفيذ إستراتيجية التطوير الشامل للتعليم بالمحافظة.

وتهدف الشراكة إلى توفير مرافق تعليمية ومناهج دراسية حديثة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة، ورفع القدرات البشرية في المحافظة، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية أبناء وبنات الوطن في العلا؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى جودة الحياة بالمحافظة.

وتحتوي مدرسة الفارس العالمية التي تقع على مساحة 5600 متر مربع وتتسع إلى 200 طالب، على بيئة تعليمية مجهزة بالمرافق الحديثة، كالمكتبة المزودة بأحدث الأجهزة والمراجع، والفصول التعليمية التفاعلية التي توفر تجربة تعليمية متقدمة تزيد من فعالية دور الطالب في العملية التعليمية، إضافة لفناء خارجي يضم مرافق رياضية وترفيهية في مساحة صديقة للبيئة، وعدد من المرافق المتنوعة التي تخدم العملية التعليمية.

وسيتمكن الطلاب في المدرسة من التعلم عبر مناهج تعليمية مبتكرة تشجع الطلاب على تعلم معارف وعلوم جديدة، ونشاطات لاصفية تهدف إلى بناء شخصية الطالب ورفع مستوى مهاراته، إضافة إلى التركيز على تنمية قدرة الطلاب على حل المشكلات واكتشاف المعرفة والتفاعل مع الطلبة الآخرين.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو بن صالح المدني: «تأتي هذه الخطوة تعزيزا لالتزامنا بتنفيذ رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تحظى بمتابعة حثيثة من محافظ الهيئة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والتي تضع الإنسان ركيزة التطوير في المحافظة، إذ تندرج منها عدة مبادرات إستراتيجية لتحسين جودة الحياة عبر تعزيز القطاع التعليمي والصحي بشكل مستدام، مما يسهم في صقل مهارات أبناء وبنات الوطن في العلا».

من جهته، أضاف أسامة بخاري الرئيس التنفيذي لمدرسة الفارس العالمية: «نعتبر كل بيئة هي بيئة تعليمية، وستكون مدرسة الفارس العالمية الجديدة في العلا مثالاً على إيماننا بهذا المفهوم، بحيث لن يكون التعلم محصوراً في الفصول الدراسية الحديثة، بل سيكون في الهواء الطلق والمرافق الرياضية، وسيتم ربط الطلاب بالعالم من خلال أحدث التقنيات وطرق التعليم التي توفر لهم ترابطاً عميقاً ببيئة العلا الفريدة وإرثها الثري».

يعد افتتاح المدرسة العالمية خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا للتطوير الشامل للتعليم، وتماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وكانت الهيئة قد أطلقت في نوفمبر الماضي معهد العلا للغات، تلاه إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج العلا للابتعاث، الذي انضم له نحو 300 شاب وفتاة للابتعاث في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير بعدد من التخصصات، كالسياحة والضيافة والزراعة والتاريخ وعلم الآثار والفنون والمتاحف وعلوم البيئة والتصميم والتخطيط الحضري وإدارة المرافق والخدمات وإدارة التواصل.