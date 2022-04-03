تمكنت الفرق الميدانية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة من ضبط سكن عمالة غير مرخص ومجاور لأحد المطاعم يستخدم لتحضير وتجهيز الأطعمة والمعجنات بطرق عشوائية، ودون وجود شهادات صحية لديهم مع قيامهم بممارسات غير صحية في تداول المواد الغذائية وإعداد الأطعمة بطرق غير سليمة.

وفي التفاصيل فقد قامت الفرق الميدانية الخاصة بمراقبة المطاعم والمحلات التجارية بمداهمة أحد مساكن العمال المجاورة لأحد المطاعم في مكة المكرمة حيث اتضح عندها استخدام هذا السكن لتخزين الأطعمة بطرق سيئة تفتقر لأدنى معايير السلامة والصحة العامة، إضافة إلى استخدام تلك العمالة هذا السكن لإمداد المطعم المجاور وغيره من المطاعم الأخرى في المنطقة بأصناف الأطعمة المعدة في ظروف مجهولة ووسط سوء واضح لنظافة الموقع وعدم صلاحيته لتخزين وحفظ المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة.

وقد تم ضبط نحو 220 كيلوغراما من الخضار والعجين والمواد الغذائية المتنوعة، حيث تم تسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة فيما تم إتلاف الباقي، كما تم ضبط 40 حبة دجاج مخزنة بطريقة سيئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمت مصادرتها وإتلافها والتخلص منها بالطرق الصحية، وقد قامت أمانة العاصمة المقدسة بإغلاق المنشأة التابعة للسكن وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليها.