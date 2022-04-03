ودعت مدينة بريدة صباح اليوم 4 شباب في حادثة خطيرة على طريق الأمير نايف شمال مدينة بريدة. وقد كان الشباب يستقلون سيارة من نوع كامري والطرف الآخر شاحنة من نوع «تريلة»، حيث توفي الأربعة الشباب في موقع الحادثة بعد ارتطام مركبتهم بالشاحنة من الخلف.

وقال المواطن فهد الإسيحم أحد سكان الحي المجاور لموقع الحادثة: «اليوتيرن الذي راح ضحيته ٤ شباب من أخطر المواقع لعدم وجود إنارة على الطريق وكثرة الشاحنات في الموقع بسبب وجود مستودعات مجاورة للموقع. وقد طالبنا عدة جهات بمعالجة الموقع لكن لا يزال دون حل». وأكد أحد أقارب المتوفين عبدالكريم بن عبدالعزيز أن طريق الأمير نايف الذي وقعت فيه الحادثة يشهد كثافة مرورية بسبب مروره على أهم الطرق شمال بريدة مثل طريق الملك عبدالله وطريق عمر بن الخطاب ويمتد لجامعة القصيم ولمطار الأمير نايف كما يوجد به بعض المنحنيات غير الواضحة ليلاً ويكثر فيه المتهورون في السرعة وعكس السير والتجاوزات.