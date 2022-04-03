بدأت جمعية البر بجدة اعتباراً من أمس (السبت) تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إفطار صائم داخل ساحات الحرم المكي الشريف من خلال توزيع وجبات جافة بمعدل 1500 وجبة يوميا يستفيد منها 45 ألف صائم طيلة الشهر الكريم.

وكانت الجمعية قد بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي استهدفت توزيع 375 ألف إفطار على 12500 مستفيد من خلال إرسال أكواد على الهواتف المحمولة للمستفيدين، يستطيعون من خلالها الحصول على احتياجاتهم التموينية خلال شهر رمضان من المتاجر المتعاقد معها بما يعادل القيمة المالية التي تحملها تلك الأكواد.

ويعتبر مشروع إفطار صائم أحد مشاريع الجمعية الموسمية المرتبطة بموسم رمضان وعيد الفطر، والتي تشمل: (إفطار صائم ولحمة رمضان وعمرة رمضان وزكاة الفطر وكسوة العيد وعيدية يتيم)، اضطلاعا منها بمسؤولياتها وأدوارها الاجتماعية في مساعدة الأيتام والأسر المحتاجة وتعزيز مفاهيم التراحم والتكافل الاجتماعي.