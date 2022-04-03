سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للمجلس الأعلى الإسلامي بالجابون.وقام بتسليم هدية خادم الحرمين الشريفين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس، خلال مراسم الاستقبال التي جرت بمقر السفارة، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية ومنسوبي السفارة. وعبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بالجابون الإمام إسماعيل أوسيني أوسا عن شكره لحكومة المملكة على هذه الهدية القيمة؛ التي تزامنت مع حلول رمضان المبارك، مؤكداً أنها هدية مقدرة من مسلمي الجابون، وتجسد عناية المملكة بالقرآن الكريم منهج الحياة للمسلمين.من جانبه، أكد السفير الدهاس، حرص المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن الهدية دليل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقرآن الكريم، وتماشياً مع دور المملكة في خدماتها الجليلة ودورها الريادي في العالم الإسلامي.