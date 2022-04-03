أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، خلال عقده اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- مع رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومن، بمشاركة عدد من أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي؛ لمناقشة تداعيات الحرب في أوكرانيا على العلاقات الأوروبية الخليجية، أن السعودية تتابع باهتمام تطورات ومستجدات الأحداث التي تشهدها أوكرانيا حالياً، والأزمة التي تعيشها في الوقت الراهن في ظل الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا.وأشار إلى تأييد السعودية لجميع الجهود الدولية المبذولة التي تهدف لحل الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال الحوار السياسي والدبلوماسية؛ لتخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة حالة الأمن والسلم والاستقرار.