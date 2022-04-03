تسلمت المملكة أخيراً، أول فرقاطة بحرية -المسماة «الجبيل»- من أصل 5 فرقاطات قامت ببنائها شركة نافانتيا في خليج قادش في إسبانيا، بميناء مدينة سان فرناندو.وقالت صحيفة Servimedia الإسبانية إن الشركة الإسبانية ستسلم السفن الخمس قبل نهاية 2024. وشارك في حفل التدشين من الجانب السعودي قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد أبو خالد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا، وعدد من الضباط والمتدربين. ومن الجانب الإسباني وزيرة الدولة لشؤون التجارة تشيانا مينديث، ورئيس هيئة أركان القوات البحرية الإسبانية الفريق أول أنطونيو مارتوريل، ورئيس شركة نابانتيا العامة ريكاردو دومينغيث، وعدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين.وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين، متانة العلاقات المتميزة بين السعودية وإسبانيا على الأصعدة كافة سواء في مجال الدفاع أو في المجال التجاري، معرباً عن سعادته بتسلم أول فرقاطة وهي الجبيل، بعد 3 سنوات.يذكر أن طول فرقاطة الجبيل يبلغ 104 أمتار وتستطيع حمل 100 شخص ما بين طواقم وقوات، ويستمر حاليا التدريب على الفرقاطة في خليج قادش، بمشاركة نحو 500 فرد.