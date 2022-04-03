كشف لـ«عكاظ» مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، وجود مراجعات مستمرة للخطط المرورية؛ بهدف تحسين الخدمة لسالكي الطريق، ومن تلك المراجعات أماكن تواجد نقاط حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة.وأضاف الجميعي في رده لـ«عكاظ»، حول وجود أي خطة مستقبلية لتغيير مواقع حجوزات السيارات جغرافياً لاسيما أن بعضها أصبح داخل النطاق العمراني بمكة المكرمة: «»إن الدراسات والخطط وبتوجيه المسؤولين لا تتوقف عند زمن أو مكان، ودائماً -وبالذات في المواسم- نجتمع وندرس ونتابع القائم منها، وحال وجدنا حاجة للتغيير للأفضل نغير، وحالياً مواقع حجوزات السيارات جيدة».مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور، أشار إلى وجود تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات، وبالذات فيما يتعلق بأماكن تواجد نقاط حجز السيارات، مؤكداً أنهم استعدوا لتنفيذ خطة شهر رمضان الكريم، التي ستنعكس على المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام.