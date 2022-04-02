تحقق الأجهزة الأمنية في مركز شرطة السامر بجدة في حادثة قيام مواطن بسكب ماء الأسيد الحارق على زوجته وطفلتها من طليقها، مما تسبَّب بوفاتها، وإصابة الطفلة بحروق بالغة.وكان مركز عمليات 911 قد تلقى بلاغا عن قيام شخص بالاعتداء على زوجته وطفلتها داخل مسكنهما بحي السامر، وبانتقال الأجهزة الأمنية للموقع اتضح فرار الجاني، فيما تبين أن الزوجة وطفلتها كانتا تعانيان من حروق وإصابات بجسديهما، وتم نقلهما مباشرة بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة، لكن الزوجة لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها، فيما بقيت الطفلة تحت الرعاية الطبية.وكشفت مصادر أن الحادثة وقعت الخميس الماضي بعد نشوب خلاف عائلي بين الزوجين اللذين لم يمض على زواجهما أكثر من 10 أشهر، وانتهى باعتداء الزوج على الزوجة بالضرب وسكب ماء الأسيد الحارق عليها وعلى طفلتها من زوج آخر، وعلى رغم فرار الجاني إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ملاحقته والوصول إليه وضبطه وتقديمه للأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.