رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره لولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، بعد دعمه للمسجد الحرام بـ٢٥ ألف سجادة.

وأضاف أنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة وعلى سموه الكريم تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما، بل هي سمة استمدها من سمة قادة هذه البلاد المباركة وولاة أمرها أعزهم الله، والاهتمام بقبلة المسلمين ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو شعار وشعيرة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها، وكان لها في الرؤية المباركة ٢٠٣٠ الدور الكبير.

واختتم الرئيس العام حديثه بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يوفق ولي العهد الأمين وقادة هذه البلاد لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في جهودهم، وأن يُعينهم ويدلهم إلى ما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين.