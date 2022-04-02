تسلمت السعودية، أخيراً، أول فرقاطة بحرية المسماة «الجبيل» من أصل 5 فرقاطات قامت ببنائها شركة نافانتيا في خليج قادش في إسبانيا، وتعد أولى سفن خمس ستسلمها شركة بناء السفن الإسبانية إلى السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة Servimedia الإسبانية إن الشركة الإسبانية ستسلم كافة السفن الخمس قبل نهاية عام 2024م، وأن السعودية من خلال هذا العقد وفرت حوالى 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مدى 5 سنوات.

وشارك في تدشين الفرقاطة سفير السعودية في مدريد عزام بن عبدالكريم القين، وقائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد القوات البحرية الإسبانية الفريق الركن أنتونيو مارتوريل لاكافي، ورئيس شركة نافانتياًریکاردو دومينغيث، والمدير التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبوخالد.

وأكد السفير القين متانة العلاقات المميزة بين السعودية وإسبانيا، معرباً عن سعادته بتسلم أول فرقاطة وهي الجبيل، بعد 3 سنوات، موضحاً أن العلاقات السعودية الإسبانية مميزة على كافة الأصعدة، سواء في مجال الدفاع أو في المجال التجاري.

يذكر أن طول فرقاطة الجبيل يبلغ 104 أمتار، وتستطيع حمل 100 شخص ما بين طواقم وقوات، ويستمر حالياً التدريب على الفرقاطة، الذي يشارك فيه حوالى 500 فرد، في خليج قادش.