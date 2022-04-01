تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الجمعة)، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، سموه التهنئة بهذا الشهر الفضيل، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.