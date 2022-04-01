شدد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي على لبس الكمامة في المنطقة المركزية حفاظا على صحة المعتمرين وتماشيا مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والصحية.وأكد في مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة) أن أداء العمرة في شهر رمضان يتطلب تصريحا من أجل ضمان جودة التنظيم، بينما دخول المصلين للمسجد الحرام وساحاته دون تصريح. وقال إنه تم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، وتخصيص أبواب الملك فهد والعمرة والسلام والملك عبدالعزيز ومدخل المروة لدخول المعتمرين.وأشار إلى أنه سيتم العمل على إيجاد ممر على التوسعة السعودية الثالثة والمطاف لتمكين نقل المعتمرين بعد الخروج من المروة إلى الساحة الغربية (الشبيكة، جبل عمر، شارع إبراهيم الخليل).وأشار مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي إلى إعداد 5 نقاط فرز وتحكم لاستقبال الزوار والمعتمرين على مداخل مكة، وأنه ستتم إعادة المركبات غير المرخص لها بالدخول. وقال مساعد قائد قوات أمن العمرة لدوريات الأمن اللواء على القحطاني إن الدوريات ستتابع تطبيق لبس الكمامة أثناء الصلاة في الحرمين الشريفين، وإن الأجهزة الذكية سوف تستخدم لتسهيل دخول المعتمرين. وتوعد القحطاني بأنه سيتم ضبط المتسولين في جميع أنحاء الحرمين الشريفين، دون تهاون، وستطبق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم.