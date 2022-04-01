رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لخير بلادنا الغالية ومواطنيها وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.

كما قدّم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية.