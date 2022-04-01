أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (67) مخالفًا لنظام البيئة (41 مواطنًا، و20 مقيمًا من الجنسية السودانية، و4 مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية واليمنية) ارتكبوا مخالفات رعي (1425) متنًا من الإبل و(237) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.