دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة الزي الموحد للموظفين الميدانيين في المحاجر بجميع منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية في المملكة.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة ومديري المحاجر، الذي أكد أهمية الدور الكبير الذي يقوم به موظفو المحاجر لحماية المملكة من مخاطر الآفات النباتية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وضرورة تمييزهم عن موظفي بقية المؤسسات بزي موحد يحدد هويتهم.

من جانبه، بين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور سند الحربي أن تصميم زي موحد للكوادر البشرية في المحاجر النباتية والحيوانية يسهم في تسهيل عمل الموظفين ويمنح لهم مرونة عالية في الحركة، نظرًا إلى ملاءمته مع ظروف وطبيعة العمل للموظفين الميدانيين في المحاجر.

وأشار الحربي إلى أن الزي الموحد للمحاجر يسهم بشكل كبير في التعرف على موظفي الحجر الزراعي والبيطري في مناطق العمل المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى، لافتًا إلى أنه تم البدء بالعمل بهذا الزي بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم أمس (الخميس) 28 شعبان الجاري.