نيابةً عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رعى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز حفل تخريج الدفعة (19) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (22)، وذلك في مقر الكلية بمحافظة الطائف، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة وأولياء أمور الخريجين.وكان في استقبال نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر الكلية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد منطقة الطائف اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني.وفور وصول الأمير خالد بن سلمان عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي كلمةً ثمّن فيها رعاية نائب وزير الدفاع لحفل تخريج الدفعة (19)، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (22)، ومشاركته الخريجين فرحتهم بتخرجهم وانضمامهم إلى ميادين العز والشرف في قوات الدفاع الجوي، بعد أن أمضوا ثلاثة أعوام من الدراسة والتأهيل، نهلوا خلالها من معين العلم والمعرفة، وبأحدث وسائل التعليم والتدريب، وبإشراف نخبة مميزة من المعلمين والمدربين. مضيفاً أن الكلية تستقبل سنوياً عدداً من طلاب الدول الشقيقة والصديقة، حيث ضمت هذه الدورة طلبة من مملكة البحرين، وجمهورية موريتانيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية اليمن، وجمهورية السودان.بعد ذلك جرى العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين من الدفعة، كما تسلم هدية تذكارية من قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي. وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.