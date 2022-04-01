احتفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران، بتخريج الدورة (135) من طلبة المعهد. وشهد الحفل حضور قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وكلمة لقائد معهد الدراسات الفنية اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي أوضح فيها أن من بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة والجمهورية اليمنية الشقيقة. تبع ذلك كلمة الخريجين، ثم شاهد الحضور العرض العسكري، بعد ذلك أدى الخريجون القسم، وأعلن قائد جناح الطلبة النتائج وأسماء الطلبة المتفوقين.كما قام قائد القوات الجوية بتكريم أُسر الطلبة المتفوقين في برنامج الابتعاث على منظومة طائرات (ف 15-إس أي) بالولايات المتحدة الأمريكية.