أصدرت رئاسة أمن الدولة بياناً صحفياً، جاء فيه أنه في هذا اليوم، وفي إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في (وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) بتصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا «الحوثي» الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن، وهم على النحو الآتي:أولاً/ الأفراد: شيرانجيف كومار سينج «CHIRANJEEV KUMAR SINGH»، هندي الجنسية، وعبده عبدالله دائل أحمد «ABDO ABDULLAH DAEL AHMED»، يمني الجنسية، وكونستانتينوس ستافريديس «KONSTANTINOS STAVRIDIS»، يوناني الجنسية، وسعيد أحمد محمد الجمل «SA’ID AHMAD MUHAMMAD AL-JAMAL»، يمني الجنسية، ومانوج صبهاروال «MANOJ SABHARWAL»، هندي الجنسية وجامي علي محمد «JAMI ALI MUHAMMED»، صومالي الجنسية، وهاني عبدالمجيد محمد أسعد «HANI ABD-AL-MAJID MUHAMMAD AS’AD»، يمني الجنسية، وعبدي ناصر علي محمود «ABDI NASIR ALI MAHAMUD»، بريطاني الجنسية، وطالب علي حسين الأحمد الراوي «TALIB’ ALI HUSAYN AL-AHMED AL-RAWI» سوري الجنسية، وعبدالجليل ملاح «ABDUL JALIL MALLAH»، سوري الجنسية.ثانياً/ الكيانات، وشملت شركة أورم شيب ما نجمنت «AURUM SHIP MANAGEMENT FZC»، وشركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة «PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC»، وشركة مساهمة «جي جي أو» لصناعة وتجارة المواد الغذائية «JJO GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI»، وشركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية «GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYU, MCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI»، وشركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة «ALFOULK TRADING CO. L.L.C»، وشركة اكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات «AL ALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE & REMITTANCE»، وشركة الحظاء للصرافة «AL-HADHA EXCHANGE COMPANY»، وشركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية «ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM»، وشركة سويد وأولاده للصرافة «SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO»، وشركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة «ADOON GENERAL TRADING L.L.C.»، ومؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير «MOAZ ABDALLA DAEL FOR IMPORT AND EXPORT»، ومؤسسة فاني لتجارة النفط «FANI OIL TRADING FZE»، ومؤسسة أدون للتجارة العامة «ADOON GENERAL TRADING FZE»، وسفينة تريبل سكسيس «TRIPLE SUCCESS»، رقم المنظمة البحرية «MOI 9167148»، وسفينة لايت مون «LIGHT MOON»، رقم المنظمة البحرية «MOI 9109550».واستناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه.