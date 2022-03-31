نيابةً عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - رعى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز حفل تخريج الدفعة (35) من طلبة كلية الملك فهد البحرية، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (26)، وذلك بمقر الكلية بالجبيل، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقرّ الكلية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي، ونائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبـدالرحمن أبو عساف.

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي، عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كليـة الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهـــد الغفيلي كلمةً عبر فيها عن شكره لرعاية سمو نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (35)، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (26). مشيراً إلى أن الكلية مستمرة في تحقيق رؤيتها ككلية رائدة ومتميزة إقليمياً في مجال العلوم البحرية والعسكرية، ومرجعًا علميًا للقوات المسلحة في مجال اختصاصها.

وأوضح قائد كلية الملك فهد البحرية بأن الدفعة الخامسة والثلاثين قد ضمت عددًا من أبناء الدول الشقيقة من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية موريتانيا، وجمهورية اليمن، وجمهورية جيبوتي.

بعد ذلك جرى العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، كما تسلَّم سمو نائب وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد كلية الملك فهد البحرية.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عُزف السلام الملكي.