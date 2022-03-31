وقع بنك الجزيرة والشركة العربية للخدمات الزراعية ( أراسكو ) اتفاقية تسهيلات مصرفية بقيمة 200 مليون ريال، يٌقدم بموجبها بنك الجزيرة حلولاً تمويلية للمجموعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وتم توقيع الإتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة أراسكو ناصر بن عبد العزيز أبانمي، وسامي بن جدعان المهيد نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الشركات والمؤسسات المصرفية لبنك الجزيرة وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 /3 /2022 م في مقر بنك الجزيرة الجديد الكائن بحي الياسمين بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي تصريح بهذه المناسبة قال سامي بن جدعان المهيد: تعد هذه الإتفاقية المرحلة الأولى من شراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين الشركة والبنك، بهدف تطوير أعمال الشركة في مجالات الأعلاف، الدواجن، الخدمات اللوجستية وقطاعات أراسكو الأخرى، وذلك تماشياً دور البنك في تمويل الشركات الوطنية ودعم الإقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية ودعم برنامج صنع في السعودية والعمل على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة «أراسكو» ناصر بن عبدالعزيز أبانمي بدور بنك الجزيرة الرائد في تمويل الشركات الوطنية السعودية لتطوير أعمالها وتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، مشيرا إلى أن التمويل المقدم من البنك سيساهم دون شك في تحقيق إستراتيجة الشركة الهادفة الى التوسع والتطوير المستمر لقطاعات الأعمال، والخدمات المقدمة لعملائنا، عبر سلسلة إمداد وتصنيع قوية ومتكاملة تمتد من المزرعة إلى المائدة، والوفاء بتطلعاتنا المستقبلية الواعدة في أن نصبح المساهم الأول في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في المملكة العربية السعودية.