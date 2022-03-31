تنظم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا فعالية تستهدف من خلالها تعريف قطاع ريادة الأعمال من حول العالم على رؤيتها الرامية إلى إنشاء منظومة داعمة لريادة الأعمال والابتكار في المحافظة، وذلك في قاعة مرايا للمؤتمرات في العلا.

وستضم هذه الفعالية التي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية "منشآت"، حلقات نقاشية حول سبل دفع نمو الاقتصاد القائم على ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وكيف يمكن للشركات الناشئة إثبات جدوى خدماتها واستمراريتها في المستقبل.

وسيحظى الحضور بفرصة مشاهدة العروض التقديمية المفصلة التي يقدمها رواد الأعمال حول مشاريعهم الواعدة، بالإضافة إلى ومناقشة التجارب العالمية الرائدة، وأفكار المشاريع والمبادرات على مستوى المحافظة والتحديات المرافقة لها.

وتحظى العلا بعدد من رواد الأعمال الصاعدين في مجموعة متنوعة من المجالات، فضلاً عن وجود 60 شركة صغيرة ومتناهية الصغر، وتحظى هذه الشركات بدعم من قبل برنامج ريادة الأعمال «ڤايبز العلا» الذي يعتبر القلب النابض لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة العلا.

جدير بالذكر بأن عددا من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، كانت قد تلقت الدعم بما يخدم نمو أعمالها ويساهم في خلق وظائف جديدة وبناء شراكاتٍ للمستقبل، وذلك في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل إدارة الفعاليات والسياحة ومنتجات البريغرينا «بان العلا».

من جانبه علّق الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني قائلا : «تعد هذه الفعالية فرصة مثالية لإثبات دور ريادة الأعمال في الارتقاء بالفرص الاقتصادية في العلا وإرساء قواعد التنمية المستدامة، وسوف تسهم البيئة المحفزة والداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور رئيسي في خدمة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030».