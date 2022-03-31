أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة (المكلا) بمحافظة حضرموت 23 عملية جراحية للقلب المفتوح، وقسطرتين علاجيتين، وقسطرتين تشخيصيتين، إضافة إلى إجراء عملية واحدة لسحب السوائل من حول القلب تكللت جميعها بالنجاح التام.كما شهدت محافظة عدن أمس انطلاق الورشة الإثرائية لدليل الجاهزية للعودة إلى المدارس في اليمن، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).وتهدف الورشة إلى تدريب 36 شخصاً من الكادر التعليمي في 12 محافظة يمنية، على مراجعة الدليل الإقليمي للجاهزية للعودة إلى المدرسة.ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 550 سلة غذائية رمضانية في محلية أبيي التابعة لولاية غرب كردفان بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3300 فرد.ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بمدينة أبوجا عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية، ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 2022.ويهدف المشروع إلى توزيع 2300 سلة غذائية.ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية إندونيسيا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443. ويستهدف المشروع توزيع 7432 سلة غذائية رمضانية.وسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية السعودية لجمهورية الفلبين المتضمنة 25 طنًا من التمور.ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 15 طناً و104 كيلوغرامات من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة بريشتينا عاصمة جمهورية كوسوفو، استفادت منها 256 أسرة بواقع 1280 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443.ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية مقدونيا الشمالية، ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 2022، حيث جرى توزيع 900 سلة غذائية بمدينة سكوبيا وعدد من المناطق الأخرى يستفيد منها 5400 فرد.