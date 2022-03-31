ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في مدينة الرياض موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استُخدم لتخزين (243) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي، يتبع لإحدى المؤسسات التجارية.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة تخزين الفحم المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الفحم المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المواقع والمنصات الإلكترونية.