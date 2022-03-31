التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمكتبه في جدة اليوم النائب العام لجمهورية السودان خليفة أحمد خليفة. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين، كما اطلع النائب العام السوداني والوفد المرافق على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والتطور التقني والتحول الرقمي الذي وصلت إليه في معالجتها للقضايا الجزائية.

وتم في ختام اللقاء توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في السودان في مجالات مكافحة الجريمة الأصلية، والإرهاب وتمويله، وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالأشخاص.