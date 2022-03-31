تلعب التكنولوجيا دورًا أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالم العمل المختلط، إذ ستشكل مساحة العمل لدينا، وعادات العمل، وكيف نعمل معًا. وبما أن المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB) تفكر في التحول إلى نظام العمل الهجين، فإنها ستحتاج إلى إنشاء إستراتيجية رقمية تتجاوز رقمنة العمليات التجارية. تحتاج هذه الإستراتيجية إلى تمهيد الطريق للتحول الرقمي الكامل للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بجني فوائد الحلول التي تدعمها التكنولوجيا في العمل الهجين.

من الجيد إذن أن المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تكثف رقمنة أعمالها في أعقاب الوباء. ربما يكونون قد تخلفوا عن الركب في التحول الرقمي في الماضي، لكن هذا آخذ في التغير.

كونه يمثل نحو 90% من الشركات العالمية وأكثر من نصف العمالة في العالم، كان على ‘the world’s most powerful growth engine’ التكيف في مواجهة COVID-19 مع تعلم الشركات الصغيرة والمتوسطة كيفية تحقيق أفضل استخدام لقدراتها الرقمية وتسريع رقمنة أعمالها لتظل قادرة على المنافسة.

بينما يخطط قادة الأعمال لاستراتيجيتهم الرقمية سيحتاجون إلى التفكير في كيفية إنشاء مكان عمل متصل وتعزيز الأمن الرقمي وضمان الإنتاجية.

إنشاء مكان عمل متصل

لترتيب عمل مرن وهجين، قد يعمل الموظفون في المكتب أو من المنزل أو في مكان آخر مثل مرافق العمل المشتركة أو حتى في الخارج. أينما كانوا يعملون، سيحتاج الموظفون لديك إلى الأدوات المناسبة والحلول الرقمية التي تدعمهم للبقاء على اتصال مع زملائهم وعملائهم.

ويعد نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات المركزي أمرًا أساسيًا لسير العمل السلس للشركات. باعتبارها جوهر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للعمل الهجين، فهي تمكن فريق تكنولوجيا المعلومات من نشر حلول البرامج، وإجراء الصيانة، وإدارة الأجهزة، وتثبيت تحديثات البرامج عن بُعد. ليس أقلها أنهم قادرون على توفير دعم تكنولوجيا المعلومات لقوة عاملة متفرقة بسهولة وفعالية.

وبطبيعة الحال، لا يمكن القيام بأي عمل بدون اتصال إنترنت عالي السرعة وآمن، ما يجعله أولوية قصوى في قائمة التحقق الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. خصص جزءًا من ميزانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة للحصول على حزم بيانات محمولة غير محدودة، وأجهزة مزودة بأحدث معايير الشبكات وأمان الهوية وحماية الأجهزة التي تساعد على منع الهجمات من المتسللين من خلال حلول مثل تنبيه اختراق الهيكل ومستشعر بصمات الأصابع وكلمة مرور BIOS / HDD والمزيد.

وبغض النظر عن وجود الموظفين في المكتب أو في المنزل أو في أي مكان بينهما، يجب أن يتمتع بنفس راحة البال بحيث لا يتم تعطيل عملهم بسبب ثغرات تقنية، وأن يكونوا قادرين على التفاعل مع الزملاء والعملاء على حد سواء بسلاسة في أي مكان وكلما دعت الحاجة.

ركز على بناء قوة عاملة رشيقة

من خلال إعداد مكان عمل افتراضي متصل، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التركيز على بناء قوة عاملة مرنة. العمل الرشيق يتناسب بشكل طبيعي مع نموذج العمل الهجين. هاتان الأيديولوجيتان تعملان على مبدأ مشترك: «العمل نشاط وليس مكانا».

لتمكين قوة عاملة رشيقة، ستحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التأكد من أن الأجهزة والبرامج المقدمة للموظفين توفر التنقل والمرونة. يجب أن تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة للموظفين خفيفة ومتينة، ومجهزة بعمر بطارية طويل يتيح للمستخدمين العمل أثناء التنقل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقدم الأجهزة أغراضًا متعددة. على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر محمول يمكن أن يتحول الى جهاز لوحي يتيح للمستخدمين كتابة الملاحظات أو التصميمات بسرعة باستخدام قلم ستايلس.

خلاصة القول هي أنه يجب تمكين القوى العاملة الرشيقة للعمل بشكل منتج وفعال قدر الإمكان في أي وقت، أينما كانوا. ولم يعد يُنظر إلى أن الزمان والمكان يشكلان أي عائق، بل سمات لظروف العمل المفضلة للموظفين.



تعزيز سير العمل المنتج لقوة عاملة مرنة

يعد ضمان سير العمل المنتج في مكان العمل اللامركزي أمرًا حيويًا أيضًا لنجاح نموذج العمل الهجين. مع وجود قوة عاملة متناثرة، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تخزين مركزي للملفات والبيانات. هنا، تعتبر وسائط التخزين المستندة إلى السحابة مثل Microsoft 365 أو Google Workspace حلولاً مجدية، مما يسمح للموظفين بالوصول إلى ملفات الشركة وبياناتها في أي وقت وفي أي مكان.

تعزيز الأمن السيبراني للعمل عن بعد

مع عمل الموظفين عن بُعد من مواقع مختلفة، يجب أن يكون نظام الأمن السيبراني المعزز أولوية قصوى للشركات، إذا لم يكن كذلك بالفعل. ليس من المستغرب أن تبدأ معظم الهجمات الإلكترونية واختراق البيانات على مستوى المستخدم. لذلك يجب أن يبدأ بناء الحماية الرقمية لشركتك بالحلقة الأضعف في السلسلة.

في الواقع، يوصي الخبراء بسياسات جديدة للأمن السيبراني تغطي جميع جوانب الأمن السيبراني، بدءًا من حلول الأمن الرقمي التي تغطي الأجهزة والبرامج والشبكات إلى تدريب الموظفين ووضع إرشادات حول الصحة الإلكترونية أيضًا. يُعد الاستثمار في حلول الأمن السيبراني أمرًا أساسيًا للدفاع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة.

لا يمكن التقليل من أهمية الدفاع الرقمي القوي في عصر العمل الرقمي

من الأهمية بمكان أن توفر الشركات الصغيرة والمتوسطة التدريب اللازم لتثقيف موظفيها بشأن الأمن السيبراني وإنشاء قائمة تحقق للأمان يلتزم بها الجميع. يتضمن ذلك إرشادات كلمة المرور، واستخدام عمليات تسجيل الدخول إلى VPN، وتسجيل الدخول الأحادي، والأمن البيومتري، ووجود بروتوكول لاختراق البيانات. ومع وجود إدارة مركزية لتكنولوجيا المعلومات، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضمان تطبيق تدابير الأمن السيبراني عن بُعد.

المنتجات الموصى بها لك عند التفكير في إستراتيجية العمل الهجين