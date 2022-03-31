أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك فيصل موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1444، وذلك ابتداء من الثلاثاء 4/ 9/ 1443 وحتى الخميس 13/ 9 / 1443، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم، وغير السعوديين المقيمين بالمملكة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن جامعة الملك فيصل -في إطار هويتها المتسقة مع رؤية المملكة 2030- أولت عنايتها بتطوير برامج الدراسات العليا وحققت خلال العامين الماضيين نمواً مطرداً بنسبة تزيد على 80%، حيث بلغ عدد الدارسين في البرامج ما يربو على (5200) طالب وطالبة، وبزيادة في مقاعد القبول لهذا العام عن العام الماضي تجاوزت 30%.

من جانبه أكد عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الإلكتروني ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء مدة التقديم.

وبين أن العمادة -بالتنسيق مع كلية الطب البيطري، وكلية العلوم الزراعية والأغذية- أتاحت 8 برامج ماجستير للطالبات للمرة الأولى، ودعا الراغبين في التعرف على البرامج المتاحة إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Documents/programs%201444.pdf.