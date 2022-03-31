دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبنى بلدية العرين الفرعية، بمركز العرين، بحضور المشرف العام على البلديات الفرعية صالح بن جارالله، ورئيس بلدية طريب، ورئيس بلدية العرين الفرعية ومنسوبيها، مُعلناً تدشين أعمالها، والتي تم رفعها من مكتب خدمات بلدية إلى بلدية فرعية مرتبطة بأمانة عسير.

وحث أمين المنطقة رئيس ومنسوبي بلدية العرين الفرعية على ضرورة بذل الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين بأفضل وأيسر الطرق، منوهاً بتوجيهات أمير المنطقة، وحرصه على تقديم الخدمات البلدية وتيسيرها وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل الذي يؤكد دائماً على أهمية تقديم أفضل الخدمات البلدية للجميع. واستعرض رئيس بلدية العرين الفرعية فرحان عائض أهم المشاريع موضحاً أن نطاق خدمات البلدية يشمل قرى وهجر العرين، واعداً ببذل الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة. يُذكر أن أمين عسير استقبل الأهالي واستمع إلى احتياجاتهم البلدية، ووجّه بمتابعتها ودراستها.