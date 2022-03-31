احتفلت سفارة بنغلاديش في الرياض بالذكرى الـ51 لليوم الوطني والاستقلال لجمهورية بنغلاديش الشعبية بحماس وابتهاج، وبمناسبة هذا اليوم أقيم مساء أمس (الأربعاء) حفل استقبال في سفارة بنغلاديش بالرياض.

حضر البرنامج وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد نبيل عبدالله الطويل كضيف الشرف، كما حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون المراسم عبد المجيد السماري، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد أبو نيان، وعضو مجلس الشورى محمد عبد الكريم الجنيدل، وعميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية السيد ضياء الدين سعيد بامخرمة كضيوف خاصين، كما حضر حفل الاستقبال سفراء ودبلوماسيون من مختلف البعثات، وكبار المسؤولين من مختلف الوزارات، وممثلون عن الغرف ورجال الأعمال.

وقام السفير الدكتور محمد جاويد باتواري مع الضيوف بقطع كعكة الاحتفال باليوم في برنامج الاستقبال.

وقال السفير جاويد باتواري في خطابه بحفل الاستقبال «إن بنغلاديش حققت استقلالها بمدة 9 أشهر من حرب التحرير الدامية تحت قيادة أب الشعب بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن وبالتضحية بأرواح ثلاثة ملايين شخص، واليوم تعمل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وهي ابنة بانغاباندو بلا كلل لتنفيذ حلم (بنغال ذهبي) لبانغاباندو ولجعل بنغلاديش دولة متقدمة بحلول عام 2041».

وشكر السفير جاويد باتواري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما وتسهيل رفاه المغتربين البنغلاديشيين في المملكة العربية السعودية.

وقال السفير جاويد باتواري: «إن المملكة العربية السعودية هي الصديق الذي تم اختباره لبنغلاديش، وتتمتع بنغلاديش بعلاقات ثنائية حميمة مع المملكة منذ بدء العلاقات الدبلوماسية، تستند هذه العلاقة على قيمنا المشتركة والتفاهم المشترك حول السلام والوئام العالميين والالتزام بالتعاون الثنائي المنسق من أجل النهوض بالأنشطة الاقتصادية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف: «نود أن نرتقي بعلاقتنا إلى مستوى جديد في الأيام المقبلة، لا سيما في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والتغير المناخي وحماية البيئة والقوى العاملة بين البلدين الشقيقين».

كما أشار السفير إلى أن التطورات الأخيرة التي تحققت في بنغلاديش تحت القيادة الديناميكية لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة أشيدت باعتبارها «نموذجًا يحتذى به» للتنمية للعديد من البلدان في العالم، وحث المغتربين البنغلاديشيين المقيمين في المملكة العربية السعودية على المضي قدما لبناء بنغلاديش متطورة ومزدهرة بروح حرب التحرير.

وجدد السفير تضامن بنغلاديش مع حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ضد أي تهديد لسلامتها وأمنها.