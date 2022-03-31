استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة أمس، مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية رئيس اللجنة التنفيذية الأمير متعب بن فهد الفيصل.واطلع أمير منطقة تبوك، خلال الاستقبال، على أعمال الهيئة وإستراتيجيتها والخطط والأهداف التي سيتم العمل عليها للحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وحماية البيئة داخلها بما يكفل التوازن البيئي بالمحمية. واطلع أيضا على مبادرات البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية. ونوه أمير منطقة تبوك بما تحظى به البيئة من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، مؤكدا أهمية الدور البارز للمحميات في تعزيز التنوع الإحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمحميات سيشكل نقلة نوعية تسهم في المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030.كما استقبل أمير منطقة تبوك القنصل العام لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أحمد مراد مرحوم، الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب أمير منطقة تبوك، بالقنصل الجزائري، متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهته عبر القنصل الجزائري لدى المملكة عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.