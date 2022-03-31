باشرت نقاط فرز مركبات المعتمرين أعمالها الميدانية في مداخل العاصمة المقدسة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وفي مداخل المنطقة المركزية المؤدية إلى الحرم المكي.

وخصصت قيادة قوات أمن العمرة خمس نقاط في المداخل الرئيسية لمكة المكرمة من جهة طرق السيل السريع والمدينة المنورة وجدة والكر والليث لتوجيه سيارات المعتمرين إلى المواقف المخصصة لهم ضمن الخطة المرورية لضمان انسيابية الحركة المرورية في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف طوال أيام وليالي الشهر الفضيل.

وتم توفير خدمات النقل العام في المواقف المخصصة لإيقاف السيارات عبر الحافلات الترددية لنقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام علاوة على توفير سيارات الأجرة الخاصة. يذكر أنه تم تخصيص مواقف داخلية في العاصمة المقدسة في كل من أحياء الزاهر والرصيفة وكدي وساحة الجمرات من جهة حي الششة لإيقاف سيارات المعتمرين القادمين من داخل مكة المكرمة.