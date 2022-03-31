أحالت الهيئة العامة للعقار؛ إحدى المنصات العقارية الإلكترونية إلى الأمن العام لمخالفتها معايير ترخيص المنصات الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية بنشرها إعلانا عقاريا مخالفا، وأصدرت الهيئة قرارا بتعليق ترخيص المنصة.وأكدت الهيئة، القيام بدورها الرقابي على الالتزام بأحكام ضوابط ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية، وإحالة المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وتسعى الهيئة من خلال هذا الدور إلى تحقيق الامتثال في القطاع العقاري، وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، بحوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته، وخدمة الشركاء؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً يتميز بالثقة والابتكار.