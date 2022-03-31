أطلقت وزارة الصحة، عيادة ما بعد الإصابة بفايروس كورونا، تحت مسمى «أعراض كورونا طويلة المدى»، استمراراً لجهودها في التصدي للجائحة وإكمال الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفايروس.وتستهدف العيادة المرضى الذين تستمر لديهم الأعراض بعد شهر من الإصابة عبر إعداد الخطة العلاجية المناسبة لهم في المستشفيات الرئيسة في جميع مناطق السعودية، ويمكن حجز موعد في عيادات ما بعد الإصابة بفايروس كورونا عن طريق الاتصال على الهاتف «937».يُذكر، أن العيادة تستهدف المتعافين من (كوفيد-19) بعد شهر من الإصابة، واستمرت معهم الأعراض، إذ يُعاني البعض من أعراض تستمر لأسابيع قليلة أو أكثر ويُطلق عليها اسم «أعراض كورونا طويلة المدى»، علماً أن لكورونا طويلة المدى علامات وأعراضاً أبرزها استمرار الأعراض بعد الإصابة لأكثر من 4 أسابيع، وظهور أعراض جديدة بعد 4 أسابيع من الإصابة، تؤثر بعضها على أيّ مكان من الجسم، إلا أن المطمئن أنّ جميع الحالات تتحسّن بمرور الوقت، ومع هذا فإن علاماته وأعراضه تختلف من شخص لآخر، و أبرز الملاحظات السُعال، ضيق التنفس، الإرهاق والتعب، وألم المفاصل والعضلات، مشكلات النوم، فقدان حاسة الشمّ والتذوّق، المزاج السيئ، إضافة إلى فقدان التركيز وضعف الإدراك.