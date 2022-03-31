نيابةً عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، شهد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان حفل تخريج الدفعة (19) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (22)، في مقر الكلية بمحافظة الطائف، بحضور عدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة وأولياء أمور الخريجين.

وكان في استقبال نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر الكلية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد منطقة الطائف اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني.

وغرد الأمير خالد على حسابه قائلا: «سررت بتخريج طلبةٍ مسلحين بالعلم والمعرفة من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي في الطائف»، متمنيا لهم التوفيق والسداد في الذود عن الوطن وحماية مقدراته.

وثمن قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي، رعاية نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (19)، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (22)، ومشاركته الخريجين فرحتهم بتخرجهم وانضمامهم إلى ميادين العز والشرف في قوات الدفاع الجوي، بعد أن أمضوا ثلاثة أعوام من الدراسة والتأهيل، نهلوا خلالها من معين العلم والمعرفة، وبأحدث وسائل التعليم والتدريب، وبإشراف نخبة مميزة من المعلمين والمدربين، مضيفاً أن الكلية تستقبل سنويا عددًا من طلاب الدول الشقيقة والصديقة، حيث ضمت هذه الدورة طلبة من البحرين، وموريتانيا، وجيبوتي، واليمن، والسودان.

بعد ذلك جرى العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين من الدفعة، كما تسلم هدية تذكارية من قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي. وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.