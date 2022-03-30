رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساء اليوم (الأربعاء) حفل تدشين تطبيق مصحف «تبيان» الذي أصدرته جمعية «لأجلهم» لخدمة ذوي الإعاقة ويختص بتقديم تفسير أجزاء من القرآن الكريم بلغة الإشارة.

وأعرب أمير الرياض في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة في حفل التدشين مع جمعية «لأجلهم»، مثمناً إنجازاتهم السنوية المشهودة عنهم آملاً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية «لأجلهم» لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن فرحان شكرها لسمو أمير الرياض على دعمه برامج الجمعية ومبادراتها منوهة بتطبيق تبيان، كمبادرة لخدمة ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومبرمجين تقنيين لإنجاز العمل باحترافية ونموذج مستمر في التطوير ومنصة شاملة.

من جهته ثمن المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق جهود القائمين على المشروع، مشيراً إلى الأجر والمثوبة في العمل على نشر القرآن الكريم وعلومه، مستذكراً الآيات والأحاديث في الحث على خير القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتضمن الحفل عرض تجارب تفسير القرآن الكريم بلغة الإشارة، وفيلما تعريفيا عن الجمعية، وعرض أهم المبادرات لها، وعرضا وفيديو تعريفيا عن تطبيق تبيان، كما قدم أوبريت بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية.