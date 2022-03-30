أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن أبناء الوطن لهم دور كبير في الدفاع والذود عن وطنهم بالكلمة والتدوين بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى أن الدفاع عن الوطن ليس بالسلاح والحرب فقط، إنما أصبح الدفاع عن الوطن من خلال الكلمة والتغريدة والحفاظ على القيم الأخلاقية والسلوك المتزن، داعيا إلى تشجيع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتكريم المستحقين لنقول للمحسن احسنت، على جهودهم سواء بالحفاظ على قيم البلاد والحرص على الوطن والدفاع عنه.

جاء ذلك، خلال تكريم أمير القصيم 19 فائزا بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لتنقية المعلومات، ورئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة والإعلاميين من مختلف أنحاء المملكة.

وقال أمير القصيم في كلمته خلال الحفل إننا أمام مجال كبير وعالم جديد من المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالارتقاء بمستوى المشاركات لتكون نافعة ومفيدة، والوقوف على مسؤولياتهم أمام هذا الجيل، التي لا تتفق مع قيمنا وعقيدتنا الإسلامية، مضيفا أنه يجب أن يكون كل مستخدم واعيا بمسؤوليته الوطنية وأنه ينتمي لهذه البلاد الطاهرة، وأشار الى أن لدينا وطنا بقيادة حكيمة تقوده بإذن الله لتحقيق رؤية طموحة بسواعد أبنائه المخلصين وطموح يعانق السحاب.

وتابع: الجائزة هي رسالة من امارة القصيم لمستخدمي التواصل لأنهم مسؤولون عما يصدر منها، والمساهمة في بناء الوطن وتحقيق رؤية وتطلعات قيادته، ونقول لكل متميز شكرا لك على مساهمتك لخدمة دينك ومليكك وبناء وطنك.

وكان الحفل الخطابي قد تخلله فيلم تعريفي بالجائزة، ثم ألقى كلمة الفائزين الدكتور عبدالله الفوزان، أعرب فيها عن شكره لأمير القصيم على تكريمه وزملائه الفائزين بجائزة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أننا نعيش عالما رقميا مفتوحا تشابكت فيه الثقافة مما يجعل القيم والعادات والتقاليد عرضة للتحدي وربما للإلغاء، وقال اننا في المجتمع السعودي نستقي قيمنا من تعاليم ديننا الحنيف، ويعزز القيم الإيجابية الوطنية امتدادا لأجيالنا السابقة الأمر الذي جعل مجتمعنا متوادا ومتراحما، وتنمية اللحمة الوطنية وكل ما له علاقة بعزة واستقرار الوطن.

وأعلن رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبدالرحمن الوزان أسماء الفائزين بجائزة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، مستعرضا جهود أمير القصيم في إطلاق المبادرات التي أسهمت في تعزيز الوعي بالأمن الفكري، واهتمام واستشعار أمير منطقة القصيم الذي بدأ مبكرا جدا من خلال عقد ورش العمل والجلسات والندوات الفكرية التي تساهم في تحصين النشء، وضبط منظومة العمل الرقمي بالمنطقة. وبين الوزان أنه تم تقييم أكثر من 5000 حساب بمواقع التواصل الاجتماعي بجانب المسارات الأخرى لترجح اللجنة المحتفى بهم بمجالات الجائزة التي تشمل خمسة مسارات.

كما دشن أمير القصيم بعد ذلك النسخة الثانية من جائزة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي.

ثم كرم الفائزين بالجائزة، وهم كل من: أ.د عبدالله بن محمد الفوزان وكوثر بنت موسى الأربش في مسار الحساب الاجتماعي الإيجابي، وفيصل بن عبدالله العبدالكريم في مسار التغطيات المتميزة، والدكتورة لمياء البراهيم في مسار الحساب الإيجابي، وحسين الغاوي في مسار الحساب الإيجابي، وبندر الجلعود في مسار الصورة المعبرة، وسلمان الانصاري في الحساب الاجتماعي الإيجابي، ومحمد الحوطي في مسار الحساب الاجتماعي الإيجابي، وعبدالله البرقاوي في مسار التغطية الإعلامية المميزة، وسامي الشيباني في مسار التغطية الإعلامية المميزة للفعاليات الفكرية الوطنية، وعبدالله السبع في الحساب الاجتماعي الإيجابي، والدكتور حسان المقبل في مسار الحساب الاجتماعي الايجابي، وسلطان المرواني في مسار الحساب الاجتماعي الإيجابي، وخالد المقيطيب في مسار الحساب الاجتماعي الايجابي، وحمدي الفريدي في مسار الحساب الاجتماعي الإيجابي، وحمزة الحجيلي في مسار الصورة المعبرة، وأمين الحبارة في مسار الصورة المعبرة.