دشن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم محطة الركاب بمحافظة القريات لقطار الشمال، وكان في استقباله وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة (سار) م. صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار) د. بشار بن خالد المالك.

وبهذه المناسبة قدم سمو أمير منطقة الجوف شكره للجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للارتقاء بقطاع النقل في المملكة، وتوجيهه ضمن الأطر التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030، مشيداً بالدور المميز والحيوي الذي تبذله الخطوط الحديدية السعودية (سار) لتعزيز منظومة النقل البري في المملكة، ومثمناً التزام (سار) بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز هذا المشروع الحيوي ضمن الأهداف المحققة لتطلعاته.

وكان حفل تدشين محطة القريات استهل بكلمة وزير النقل والخدمات اللوجستية والذي أكد من خلالها مواصلة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ذات النهج التطويري والداعم لقطاع النقل وصناعة الخدمات اللوجستية في المملكة، بالنظر لما يعوّل على هذا القطاع من أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، بوصفه رافداً مباشراً لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوّه بالأهمية البالغة التي تمثلها اليوم محطة القريات، بالانطلاق من دورها المعزز لمنظومة النقل الوطني الشاملة، وتكريسها الفاعل للتواجد الإقليمي للمملكة على خارطة العمل اللوجستي المحقق لأهداف وتطلعات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

عقب ذلك، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة (سار) كلمة أكد فيها على الدور المحوري لمحطة القريات، وما سوف تسهم به هذه المحطة من تسريع بالغ لمهام الربط المحلي والإقليمي بتوفيرها دعماً لوجستياً ستنعكس آثاره حتماً بالإيجاب على مجمل منظومة النقل في المملكة، وعلى الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأضاف المالك في كلمته قائلاً «إن افتتاح محطة القريات يعد إنعكاساً حقيقياً لمجمل الخطط الوطنية الطموحة والداعمة لجهود النقل في المملكة»، مشيراً للجاهزية التامة التي تتمتع بها المحطة لاستقبال المسافرين وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لمحطات قطار الشمال، التي تغطي ما يزيد عن 1200 كيلو متراً بين الرياض والقريات.

وأوضح المالك في كلمته أن محطة القريات بما في ذلك ورشة الصيانة الجديدة التابعة للمحطة أصبحت جاهزة اليوم لتقديم خدمة نوعية تقدم لأول مرة في المملكة ألا وهي خدمة شحن السيارات، والتي تأتي لتعزيز خدمات الدعم اللوجستي محلياً وإقليمياً.

ووجه المالك شكره الخاص للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة الجوف ووزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة وكذلك الكفاءات الوطنية العاملة في «سار» الذين تغلبوا على كافة التحديات بهدف توفير خيارات تنقل ذات جودة عالية تسهم في تحقيق الربط الفاعل بين مدن المملكة.

تلى ذلك التدشين الرسمي لمحطة القريات من قبل أمير منطقة الجوف، ثم اطلع والحضور على فيلم تعريفي عن محطة القريات، وأبرز ما تمتلكه المحطة من مرافق خدمية، تسهم في تسهيل تجربة المسافرين عبر خط الشمال، بمنحهم خياراً عملياً أكثر سهولة وراحة وأمان.

عقب ذلك قام سموه بجولة ميدانية اطلع خلالها على آلية شحن السيارات، وهي خدمة نوعية جديدة تطلقها «سار» للمرة الأولى لعملائها في المملكة، كما تعد أول خدمة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لشحن السيارات عبر القطارات، وتتيح هذه الخدمة لعملاء (سار) خيار شحن مركباتهم من الرياض إلى القريات والعكس، و رافق سموه أثناء جولته كل من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة (سار) والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار)، حيث اطلع سموه على أبرز مرافق المحطة، وقطار الركاب، وكافة التسهيلات الخدمية التي تتيحها المحطة لعملائها بهدف تعزيز تجربة سفرهم، وجعلها أكثر سهولة وراحة وأمان.