أكملت الشؤون النسائية بوكالة المسجد النبوي، استعداداتها لخدمة الزائرات، خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من قاصدات مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة التويجري أن الشؤون النسائية تضطلع بعدد من المهام مثل تنظيم وتفويج الحشود بالمصلى النسائي داخل المسجد النبوي، إذ رفعت كفاءة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للمصليات النسائية 33.500 مصلية في اليوم، مع استمرار الصلاة في الروضة الشريفة للزائرات عبر الحجز بتطبيق اعتمرنا لتنظيم آلية التفويج لتمكين 450 زائرة في الفوج الواحد، حيث سيكون إجمالي عدد التفويجات خلال الزيارة الواحدة ما بين 16 - 18 فوجًا ليصبح عدد الزائرات 7650 في اليوم و45.900 خلال الأسبوع و198.900 زائرة خلال شهر رمضان، كما سيتم خدمة أكثر من 919 سفرة إفطار للصائمات خلال شهر رمضان.

وبينت التويجري أن عدد الكوادر النسائية اللاتي سيُنفذن خطة شهر رمضان يبلغ 834، إذ تقوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالاهتمام بالجانب العلمي والأكاديمي، ويبلغ عدد الطالبات في المعهد والكلية (1052)، وكذلك الاهتمام بحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية، إذ يصل إجمالي المستفيدات من الحلقات القرآنية والمتون العلمية أكثر من 28.695 مستفيدة، مُشيرةً إلى أنه حرصاً من الوكالة لنقل الفائدة للزائرات خصصت 34 داعية لإلقاء الدروس العلمية في الأقسام النسائية على 5 فترات، بعدد من اللغات ليكون معدل الدروس في اليوم الواحد 40 درساً، إلى جانب الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، إذ تم توفير مصاحف بلغة برايل في جميع المصليات النسائية، وتهيئة مواقع مجهزة للصم والبكم في جميع المصليات والساحات النسائية يبلغ عددها 18 موقعًا.

ومن باب الشراكات الاجتماعية وإتاحة الفرصة للراغبين في التطوع في المسجد النبوي ضمن ضوابط ولوائح وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي سجل أكثر 12 فرقة تطوعية وعدد المسجلين حتى يومنا هذا 800 متطوعة لخدمة زائرات المسجد النبوي خلال شهر رمضان، إضافة للرد على استفسارات الزائرات بمختلف اللغات (بتوفير المترجمات إنجليزي – هوسة –ملايو– فرنسي – أردو–فارسي – تركستان) ويتم يومياً إرشاد أكثر من 10.000 زائرة بعدة لغات بمختلف الجنسيات حيث يبلغ عدد اللغات المستخدمة أكثر من 6 لغات مختلفة.

كما تقدم الشؤون النسائية بالوكالة خدمة النقل داخل المسجد النبوي والساحات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن خلال شهر رمضان، إلى جانب توفير أكثر من 3500 حافظة للمياه موزعة بين الأقسام النسائية.