دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المبنى الجديد لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ورئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وعدد من مسؤولي الديوان.

واطّلع أمير المنطقة خلال الجولة على المبنى الجديد للديوان، وعلى مكوناته وإداراته وأقسامه التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية والمكتبية التي تمكن الديوان من أداء المهمات الموكلة إليه والأعمال المنوطة به على مستوى المنطقة.

من جانبه، أوضح رئيس الديوان الدكتور حسام العنقري أن المبنى الجديد سيكون له الأثر الكبير في توفير البيئة المناسبة لمنسوبي فرع الديوان بمنطقة المدينة المنورة، لتحقيق إضافة نوعية في إنجازات ونتائج أعمال المراجعة التي يقوم بها الفرع على الجهات المشمولة برقابته، كما أكد أن الديوان ماضٍ في خططه التوسعية في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وممارسة مهماته المناطة به في الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، والتأكد من حسن استعمالها والمحافظة عليها، مقدّماً شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على تشريفه ورعايته تدشين المبنى الجديد والذي يأتي امتداداً لحرصه على دعم أعمال فرع الديوان، واهتمامه بكل ما من شأنه تطوير منظومة الأجهزة الحكومية في المنطقة.