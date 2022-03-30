أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أهمية الاستثمار الأمثل في شباب وفتيات الوطن، كونهم القدرات البشرية، المؤهلة بالعلم لمواكبة التطور في كافة المجالات لتحقيق رؤية وطنهم الطموحة، وليكون الطلاب والطالبات أعضاء فاعلين في مجتمعهم.



وقال الأمير حسام في كلمته بمناسبة حفل تخريج الدفعة 16 من طلاب وطالبات جامعة الباحة: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تولي التعليم الاهتمام والرعاية الكبرى؛ إيماناً منها بأهمية العلم والمعرفة في بناء حضارة الإنسان، مشيراً إلى ما تحظى به مؤسساتنا التعليمية من دعم لتحقيق أهدافها، والقيام بأدوارها التنموية، مثمناً جهود جامعة الباحة، وحرصها على أن تأخذ مكانتها العلمية والمعرفية، من خلال إعداد برامج معتمدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتهيئة الخريجين والخريجات وتزويدهم بتنوع معرفي وثقافي وفكري يسهم في تحقيق طموحات القائمين على التعليم العالي بصفة خاصة والوطن بصفة عامة، وعدّ الخريجين نواة بناء في نهضة وتنمية الوطن المعطاء، مشيراً إلى ما يمثله العلم من أهمية في بناء الأمة وتقدمها من خلال ما تتميز به عقلية الإنسان وما لديه من مكتسبات معرفية تستطيع تحديد هوية الشعوب ودرجة الرقي والتحضر الذي به تنهض الأمم وتنال المجد. وتطلّع أمير منطقة الباحة إلى دراسة إنشاء مكتب علاقات الطلاب بهدف ربط الخريجين بسوق العمل، لتوفير الفرص الوظيفية والتغذية الراجعة لبرامج الجامعة لتتسق مع متطلبات وتطورات سوق العمل.

فيما أكد رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أن رعاية أمير منطقة الباحة لحفل تخريج الدفعة الـ 16 من طلاب وطالبات جامعة الباحة يعكس مدى الاهتمام والحرص الذي توليه الحكومة الرشيدة لدعم مسيرة العلم والتعليم، وهنأ الدكتور الحسين أولياء أمور الطلاب والخريجين الذين قضوا أعواماً ملؤها الجدّ والمثابرة، مشيراً إلى أن احتفاء جامعة الباحة بالكوكبة من الخرّيجين والخرّيجات يأتي في إطار الرّسالة السّامية التي تحملها الجامعة للسعي نحو تأهيل الكوادر الوطنيّة الشابّة، لتأخذ دورها الريادي في المشاركة النّاجعة لإكمال مسيرة بناء هذا الوطن الغالي.

وألقى الطالب مساعد بن عبدالرحمن الشرفي، والطالبة شمس محمد السلمان كلمة الخريجين والخريجات عبروا فيها عن سعادتهم بتخرجهم، معربين عن شكرهم لأمير منطقة الباحة على رعايته للحفل ومشاركته فرحتهم بتخرجهم بعد أن أمضوا مراحل الدراسة الجامعية في جد ومثابرة، متطلعين لخدمة الوطن كل في مجال تخصصه.

وشاهد أمير منطقة الباحة والحضور عرضاً مرئياً عن نتائج الخريجين البالغ عددهم 4035 طالباً وطالبة في 88 برنامجاً، ثم أدى خريجو كلية الطب القسم، وألقاه عليهم عميد الكلية الدكتور علي بن هندي الغامدي.

واختتمت الفعاليات بتقديم أوبريت «تقلّدنا الوشاح» من كلمات الشاعر خالد غنيم، وأداء فرقة جمعية الثقافة والفنون.