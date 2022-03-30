وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة، الاثنين الماضي، اتفاقات عدة خلال إطلاق مشروع المصلح المسجل، ومثَّلها في التوقيع فضيلة القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ سلمان بن فوزان الفوزان.

وأُبرمت الاتفاقات بين مركز المصالحة وجهات تشاركية ضمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمحامين، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، وجمعية المودة للتنمية الأسرية، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، ومركز ناجز للخدمات العدلية.

وأوضحت وزارة العدل أن المصلح المسجل يُقصد به المصلح التابع لجهة متخصصة في مجال المصالحة التي سجلت من قبل المركز لتقديم خدمات الصلح وتسوية النزاعات عبر «منصة تراضي» وفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة.

وأكدت الوزارة أن مشروع المصلح المسجل يستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصلح من خلال توفير قنوات متعددة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للمساهمة في الصلح والتوسع في خدمة المسارات كافة، وتحقيق الجودة العالية في خدمات الصلح عبر استقطاب الكفاءات وذوي الخبرة، وتقديراً لما يحمله المشروع من أهمية دشنت الوزارة المرحلة التجريبية للمشروع للتأكد من جودة مخرجاته؛ إذ أثمر ذلك تمكين 45 مصلحاً ومصلحة مسجلين لممارسة الصلح في مسار الأحوال الشخصية والمسار التجاري والمسار الحقوقي، وعقد أكثر من 15 ورشة عمل تدريبية للجهات المسجلة.