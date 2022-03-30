أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 118 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 230 حالة، ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 750707 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 118 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 734041 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9043 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.