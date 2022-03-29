شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية الدور الوقائي والعلاجي للدفاع ‏المدني، مؤكداً خلال إطلاقه الخطة الفرضية المنفذة في محطات الرفع والخزانات الإستراتيجية لمعالجة المياه في مركز نخال، على أهمية رفع جاهزية قطاع الدفاع المدني، وتعزيز مهارات أفراده، للاضطلاع بمهام حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية، وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وإنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة الطوارئ، واستمرار التدريب على عمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعافات.فيما عبّر مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد هاني الزرقي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على اهتمامه ودعمه لجميع الأعمال التي تهدف بالمقام الأول إلى سلامة المواطن والمقيم، مثمناً لكافة الجهات المشاركة إسهامهم في إنجاح الفرضية، متمنيا السلامة للجميع.يذكر أن فرضية الدفاع المدني تأتي ضمن برنامج تحليل المخاطر والتخطيط للطوارئ وشارك فيها 700 عنصر بشري و400 آلية تمثل مختلف الجهات الحكومية المعنية.