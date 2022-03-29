حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الساعة التاسعة صباحا موعدا لبداية الدوام المدرسي في شهر رمضان المبارك القادم لكافة المراحل الدراسية الثلاث للبنين والبنات.

وسوف يكون دوام المدارس الصباحية في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ1.20 دقيقة ظهرًا، فيما سيكون دوام المدارس المسائية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ويستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا.

يذكر أن وزارة التعليم وجهت الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بأن تكون بداية الدوام المدرسي رسميًا ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا مع ترك الحرية للإدارات التعليمية لتحديد الموعد المناسب للبداية حسب ما تراه مناسبًا لمدارسها، على أن تكون بداية الدراسة لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار) موحدًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بحيث يبدأ الدوام في الساعة التاسعة مساء.