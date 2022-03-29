أزالت الفرق الرقابة الميدانية 112 من الحظائر والخيام و14من الأسوار المخالفة بنطاق أبرق الرغامة على مساحة 77 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة م. خليل حمود الزهراني أنه خلال جولات الفرق الميدانية بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة جرى إزالة 56 من الحظائر بحي «الحرازات» على مساحة إجمالية قدرت بـ 33 ألف متر مربع، كما أزالت الأمانة 14 سوراً مخالفاً على مساحة 41 ألف متر مربع، بجانب إزالة عدد من الخيام المخالفة بمنطقة سد أم الخير شرق المحافظة، وغرف مخالفة بـ أحواض سد وادي قوس على مجاري السيول والأودية بمساحة 3,000 متر مربع.

يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.