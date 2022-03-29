أعلنت وزارة التعليم الموعد النهائي لإغلاق طلبات التقدم والتسجيل في برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر، إذ سيكون آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين هو بتاريخ الـ6 من شهر رمضان القادم على أن تقوم إدارات التعليم باستكمال أوراق المتقدمين والرفع بها في موعد أقصاه الـ22 من الشهر نفسه. على الصعيد آخر أوضحت الوزارة أن التقديم على برامج الإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي سيكون متاحاً حتى تاريخ الـ24 من شهر ذي القعدة القادم، مؤكدة في الوقت ذاته على إدارات التعليم كافة بضرورة رفع بيانات الترشح لكافة البرامج عن طريق نظام فارس الإلكتروني، إذ لن تقبل أي معاملات ورقيه بهذا الشأن.