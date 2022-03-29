وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 197 سلة غذائية رمضانية في محلية بحري التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، وتشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر، استفاد منها 197 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية 2022.وتستهدف مبادرة إطعام الرمضانية 19 دولة، حيث سيوزع خلالها 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طن، يستفيد منها 901.463 فرداً، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.