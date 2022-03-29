أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن الاستثمار في السعودية شهد نقلة نوعية في سوق الأسهم ونموا كبيرا في صناديق رواد الأعمال؛ سواء كانت خاصة أو استثماراً جريئاً، أو صناديق تمويل الشركات الناشئة.وأوضح القويز خلال مشاركته في جلسة حوارية في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، أن الهيئة لديها منظومة لدعم التمويل للاستثمار الجريء ورفع العراقيل التنظيمية، مبيناً أن هناك شركات ناشئة دخلت سوق المال، وهذا دليل على تعدد فرص الاستثمار في المملكة.وأشار إلى أن منصات التمويل الجماعي أسهمت في تسريع عملية التمويل للمشاريع الريادية واختصار الوقت والجهد، حيث بات الحصول الآن على التمويل في أقل من دقيقتين من خلال المنصات.وتحدث القويز حول النمو في صناديق الاستثمار الجريئة، وقال: «إن التمويل يستهدف الأعمال سريعة النمو، ونحن نرى عملا جبارا من عدد مختلف من القطاعات العامة والخاصة، ولدينا جمعية مختصة في الاستثمار الجريء وبرنامج تمويل حكومي وهذا لم يكن موجودا في السابق».وأكد أن جودة ومستوى أفكار رواد الأعمال السعوديين هي المحرك الحقيقي للتمويل الجريء، مفيداً بأن الهيئة تعمل على إعادة تشكيل كود الشركات لتعطي فرصة لها لتكون هناك مرونة وحصص استفادة أكبر.وأضاف: «إن الاستثمار الملائكي يتطور في المملكة، ولدينا حالياً خمس مجموعات ملائكية»، داعياً الشباب الطموح إلى الدخول في ريادة الأعمال والبدء من الصفر لتحقيق طموحاتهم.