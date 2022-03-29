أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مكانة المملكة الإستراتيجية على مستوى العالم، الجاذبة للمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والعلماء.وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC)؛ الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN): «إن الاستثمار في المملكة سابقاً معتمد بشكل كبير على الغاز والنفط، وهذه فرصة كبيرة في التفكير في زيادة الفرص الاستثمارية وتنميتها وتطويرها وتنوعها لتكون جميع المجالات متاحة في جميع القطاعات والبحث عن التنوع والابتكار من خلال المقترحات المقدمة لبلوغ الهدف ونمو الاستثمار»، مبيناً أن المملكة لديها جميع المكونات الأساسية للاستثمار وتعد أرضاً خصبة للمستثمرين والشركات على مستوى دول العالم. وذكر الفالح أن «رؤية 2030» أوجدت مبادرات استثمارية رائعة، ما يساهم في جعل المملكة مركزاً لجذب الشركات العالمية.وأشاد خلال حديثه بالقيادات الشابة من رواد الأعمال الناجحين الذين لهم، وفق رؤية المملكة 2030، العديد من المبادرات في أنحاء العالم، مؤكداً أن القيادة الرشيدة عملت على تسهيل قوانين الاستثمار وإيجاد عوائد مناسبة للمستثمرين والشركات ورواد الأعمال.